Zelensky a Mykolaiv e Odessa: "Lottiamo per vincere" (Di sabato 18 giugno 2022) Volodymyr Zelensky torna al fronte mentre i russi bombardano la sua città natale Kryvyj Rih. Dopo le visite degli scorsi fine settimana alle truppe a Zaporizhzhia e nel Donbass, il presidente è comparso... Leggi su feedpress.me (Di sabato 18 giugno 2022) Volodymyrtorna al fronte mentre i russi bombardano la sua città natale Kryvyj Rih. Dopo le visite degli scorsi fine settimana alle truppe a Zaporizhzhia e nel Donbass, il presidente è comparso...

Pubblicità

reinholdbaci : RT @Tg3web: Una visita dall’alto valore simbolico, quella del presidente ucraino Zelensky a Mykolaiv, a una decina di chilometri dal fronte… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Ucraina, #Zelensky in visita a #Mykolaiv: 'Continuare a lavorare per vittoria'. - lello_rossi : Zelensky in visita a Mykolaiv e Odessa. Kiev annuncia: «Online sito su crimini di guerra russi»… - Miky3881 : RT @Politicare1: Durante la visita di #Zelensky a #Mykolaiv di oggi, la città è stata bombardata 4 volte. I bombardamenti arrivano dalla #C… - pasesp79 : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Missili di Mosca vicino a Odessa e a sud-est di Kiev. Zelensky visita… -