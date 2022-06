“Ubriaco di te” | il videoclip del brano di Dargen D’Amico

Leggi su lopinionista

(Di sabato 18 giugno 2022) MILANO – È online il video di “di te”, il nuovo singolo di, uscito in digitale mercoledì 15 giugno e in radio da oggi. Ildel singolo, diretto da Colomovie, è ambientato anche questa volta in un universo altro, un non-luogo al di fuori del tempo e dello spazio, in cuisi muove disinvolto. Un contesto onirico, di cui a stento si riesce a distinguere ciò che è reale e cosa è invece fittizio, in cui sembra che tutto possa accadere. Intorno a lui un universo caleidoscopico di personaggi che ballano al ritmo di una canzone che trasmette spensieratezza e voglia di divertirsi, nel testo lascia sempre traccia della sua ironia e doppi significati disseminati nei suoi versi. Attualmente impegnato al tavolo della giuria della nuova edizione di “X ...