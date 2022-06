Traffico Roma del 18-06-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione nel complesso scorrevole la circolazione sulla rete viaria della capitale Ma attenzione a un incidente su via Nomentana che causa code In entrambe le direzioni in zona Alessandro tra il raccordo è via Fratelli Maristi situazione analoga sulla braccianense in zona Osteria Nuova in prossimità di via Angelo Signorelli alle 14 è iniziata una protesta in Piazza Santi Apostoli non si escludono di colta in via Cesare Battisti sino alle 20 termine previsto della manifestazione questa sera dalle 21:30 in centro si svolgerà una gara podistica con partenza e arrivo in via Fori Imperiali con ritrovo alle 18 la corsa si svolgerà tra via del Corso Piazza di Spagna Piazza del Popolo è Il Pincio attesi almeno 7000 persone dalle 15 chiusa via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado ...