Torino, Mandragora rimane in cima alla lista (Di sabato 18 giugno 2022) Nonostante il mancato riscatto di Rolando Mandragora, il Torino vuole riportarlo sulla sponda granata della città. Balla un milione nella... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) Nonostante il mancato riscatto di Rolando, ilvuole riportarlo sulla sponda granata della città. Bun milione nella...

Pubblicità

romeoagresti : Il #Torino è arrivato ad offrire per #Mandragora complessivamente circa 8 milioni. Non bastano. La #Juve vuole di p… - GiovaAlbanese : Il #Torino non ha esercitato il diritto di riscatto su #Mandragora entro il termine ultimo di ieri. Non si raggiung… - Toro_News : ??| MERCATO Il punto di giornata sugli interessi e sulle trattative di mercato del #Torino - LuigiBevilacq17 : RT @romeoagresti: Il #Torino è arrivato ad offrire per #Mandragora complessivamente circa 8 milioni. Non bastano. La #Juve vuole di più e l… - Donatog87 : RT @romeoagresti: Il #Torino è arrivato ad offrire per #Mandragora complessivamente circa 8 milioni. Non bastano. La #Juve vuole di più e l… -