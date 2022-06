Torino, Bremer: «Sto valutando diverse proposte, è solo questione di tempo» (Di sabato 18 giugno 2022) Gleison Bremer, difensore del Torino, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Resenha Espn Gleison Bremer, difensore del Torino, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Resenha Espn. Le sue dichiarazioni: «La mia intenzione era chiara già dallo scorso anno. Ho detto a mister e società di voler andare via. Conosco le mie ambizioni e voglio giocare in Nazionale, in Champions League. Sto valutando diverse proposte, solo questione di tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Gleison, difensore del, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Resenha Espn Gleison, difensore del, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Resenha Espn. Le sue dichiarazioni: «La mia intenzione era chiara già dallo scorso anno. Ho detto a mister e società di voler andare via. Conosco le mie ambizioni e voglio giocare in Nazionale, in Champions League. Stodi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

