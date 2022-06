TikTok | l’audio che mostra che i dati degli utenti statunitensi sono stati consultati dalla Cina

(Di sabato 18 giugno 2022) Per anni,ha risposto alle preoccupazioni sulla privacy deipromettendo che le informazioni raccolte suglinegliUnitiarchiviate negliUniti, piuttosto che in, dove si trova ByteDance, la società madre della piattaforma video. Ma secondotrapelato da oltre 80 riunioni interne di, i dipendenti cinesi di ByteDance hanno ripetutamente avuto accesso anon pubblici suglidi, esattamente il tipo di comportamento che ha ispirato l’ex presidente Donald Trump a minacciare di vietare l’app negliUniti. È quanto ha riportato il sito Buzz News. LEGGI ANCHE –> ...

