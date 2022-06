San Marino | ruba un ovetto di cioccolato e poi invia una lettera di scuse “So di aver sbagliato”

(Di sabato 18 giugno 2022) Una storia che ha dell’incredibile. Una raccomandata che varca il confine tra la Svizzera e l’Italia. Destinazione: il negozio di alimentari di Danilo Chiaruzzi nel centro di San. Ma ciò che stupisce di più è il contenuto della missiva, ovvero la confessione del furto di unKinder scritta di proprio pugno da Benjamin, un bambino svizzero di 12 anni. “Mi chiamo Benjamin, hoto undidal suo negozio. Mi dispiace molto, so di, ecco 10 euro. Spero mi possa perdonare”. Come tanti altri commercianti, Chiaruzzi è abituato a subire ogni tanto qualche piccolo furto, ma non ha mai ricevuto la confessione di un pentimento, di cui è rimasto piacevolmente sorpreso. La confessione “Domenica 30 maggio sono entrato nel suo negozio. ...

