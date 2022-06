Rita De Crescenzo con Guendalina Tavassi: cosa ci facevano insieme (Di sabato 18 giugno 2022) Crossover trash di altissimo livello, ieri sera Guendalina Tavassi ha incontrato Rita De Crescenzo. La regina dei reality che invita alla sua corte la queen di Tik Tok Italia. Ma come mai le due donne erano insieme? La star dei social è stata chiamata da Guendalina per esibirsi al compleanno di sua figlia Gaia, che ha compiuto 18 anni. “Eccoci qui pronti per la torta. Alla festa di mia figlia Gaia non abbiamo badato a spese. – ha dichiarato Guendalina nelle sue stories – Abbiamo qui anche Garrison! E poi ci sarà Rita, O tagatà”. Questo party è uno dei motivi per i quali la Tavassi ha abbandonato L’Isola dei Famosi. “Ci sono cose grosse per cui non posso restare. Altrimenti sarei rimasta volentieri. Si tratta di un argomento di cui ... Leggi su biccy (Di sabato 18 giugno 2022) Crossover trash di altissimo livello, ieri seraha incontratoDe. La regina dei reality che invita alla sua corte la queen di Tik Tok Italia. Ma come mai le due donne erano? La star dei social è stata chiamata daper esibirsi al compleanno di sua figlia Gaia, che ha compiuto 18 anni. “Eccoci qui pronti per la torta. Alla festa di mia figlia Gaia non abbiamo badato a spese. – ha dichiaratonelle sue stories – Abbiamo qui anche Garrison! E poi ci sarà, O tagatà”. Questo party è uno dei motivi per i quali laha abbandonato L’Isola dei Famosi. “Ci sono cose grosse per cui non posso restare. Altrimenti sarei rimasta volentieri. Si tratta di un argomento di cui ...

