Mia Yim | “Ho rifiutato la AEW per distinguermi da Keith Lee”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 giugno 2022) In un’intervista con Metro UK, Mia Yim ha parlato del suo recente ritorno ad IMPACT e ha risposto ad alcune domande sulla sua relazione conLee, star della AEW. Yim ha specificato di voler costruire il proprio brand e di aver preferito Impact Wrestling alla AEW anche per separarsi dalla popolarità del compagno. Brand separati Yim ha detto: “Da quando abbiamo iniziato ad uscire, ho pensato che non volevo fare le sue stesse ‘mosse’. Non vogliamo essere un tag team, vogliamo avere dei brand separati. A volte facciamo dei match misti o cose del genere, facciamo alcune cose insieme, ma non abbiamo mai voluto essere conosciuti soltanto per quell’aspetto. Abbiamo stabilito da subito che avremmo avuto ognuno il proprio marchio, senza bisogno di stare sempre insieme“. Una persona indipendente Yim continua: “Mi chiedono sempre ‘Perché non sei andata con ...