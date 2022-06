Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 18 giugno 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 18 giugno 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 16, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (94) 43 (74) 13 (72) 33 (69) 18 (67) Cagliari: 15 (136) 77 (102) 18 (98) 63 (56) 56 (50) Firenze: 81 (69) 86 (60) 76 (60) 83 (55) 26 (54) Genova: 38 (69) 52 (55) 14 (52) 24 (50) 21 (50) Milano: 59 (82) 42 (68) 78 (67) 68 (64) 45 (62) Napoli: 87 (62) 80 (56) 81 (55) 53 (51) 40 (50) Palermo: 48 (67) 66 (67) 57 (61) 75 (57) 11 (56) Roma: 86 (94) 13 (77) 16 (73) 35 (64) 12 (59) Torino: 58 (121) 75 (75) ...

Pubblicità

infoitcultura : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 18 giugno 2022 - telodogratis : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 18 giugno 2022 - GiGi_Lotto : Previsioni Superenalotto del 18-06-2022 - infoitcultura : Estrazioni Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto 16 giugno 2022 - infoitcultura : Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 16 giugno, ecco i numeri vincenti -

1' di lettura 17/06/2022 - Le Marche sorridono con il: nel concorso del 16 giugno, come riportato da Agipronews, è stato centrato un "5" del ...nell'esercizio di via Lorenzo35 a ...numeri vincenti,/ Superstar e quote estrazioni 16 giugno 2022 Non solo il boss Papalia: le altre gesta di Klaus Davi Era sempre il 2017 quando Klaus Davi affollò i muri di Milano ...Oggi alle 20 estrazione in contemporanea di numeri e combinazioni vincenti. Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, 10eLotto-Extra e Simbolotto: cinque appuntamenti con la fortuna. LOTTO, RUOTE E NUMERI. BARI ...Centrato un "5" nel bar Alex di Corridonia, uno dei gestori: "È stata una bella notizia, crediamo che il fortunato sia della zona" ...