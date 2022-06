In Sicilia verso le Regionali, 23 luglio voto primarie del fronte progressista (Di sabato 18 giugno 2022) Candidature entro il 30 giugno per le primarie del fronte progressista in Sicilia, in vista delle elezioni Regionali d'autunno. Il regolamento è stato presentato oggi all'Ars. Il voto è previsto per il 23 luglio. Per votare ci si potrà registrare già dai prossimi giorni sulla piattaforma informatica con documento di identità. Potranno votare anche i 16enni residenti in Sicilia. Il voto, comunque previa registrazione, si potrà esplicitare sia da remoto che in uno dei 32 punti fisici dislocati in Sicilia. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti Claudio Fava (Centopassi), Anthony Barbagallo (Pd), Nuccio Di Paola (M5s), Pippo Zappulla (Articolo 1), Manuela Parrocchia e Pierpaolo Montalto (Sinistra italiana), ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) Candidature entro il 30 giugno per ledelin, in vista delle elezionid'autunno. Il regolamento è stato presentato oggi all'Ars. Ilè previsto per il 23. Per votare ci si potrà registrare già dai prossimi giorni sulla piattaforma informatica con documento di identità. Potranno votare anche i 16enni residenti in. Il, comunque previa registrazione, si potrà esplicitare sia da remoto che in uno dei 32 punti fisici dislocati in. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti Claudio Fava (Centopassi), Anthony Barbagallo (Pd), Nuccio Di Paola (M5s), Pippo Zappulla (Articolo 1), Manuela Parrocchia e Pierpaolo Montalto (Sinistra italiana), ...

Pubblicità

IFrangioni : RT @stato_libero4: #zengavo Un grossissimo saluto .. In viaggio verso la Sicilia E buona vita a tutti #AndreaZenga #Rosalinda https://t.co… - stato_libero4 : #zengavo Un grossissimo saluto .. In viaggio verso la Sicilia E buona vita a tutti #AndreaZenga #Rosalinda - bennygiardina : ?? Vince Baldini: confermato sulla panchina del #Palermo con Castagnini verso la permanenza da ds. Nel Cda, Sagramol… - ventosullalunaa : oggi in Sicilia c'è il concerto di Vasco e molte persone stavano cantando mentre si avvicinavano verso la fermata.… - IlFattoNisseno : Sicilia. Zes, Armao: «Individuate aree interne, passo avanti verso la concessione dei contributi alle imprese» -