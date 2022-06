In Italia 34.978 casi Covid e 45 morti (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Sono 34.978 in Italia i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai 35.427 di ieri ma molto più numerosi dei 22.104 di sabato scorso. I tamponi processati sono 193.040 (ieri 185.819) con il tasso di positività che scende dal 19,1 al 18,1%. I decessi sono 45 (ieri 41). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale cosi' a 167.703. Le terapie intensive sono due in più (ieri -1) con 24 ingressi giornalieri, e diventano in tutto 193, mentre nei reparti ordinari si contano 11 pazienti in più (ieri +17), per un totale di 4.331. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 5.298 contagi, seguita da Lazio (5.157), Veneto (4.419), Campania (3.383) ed Emilia Romagna (3.157). I casi ... Leggi su agi (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Sono 34.978 ini nuovinelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai 35.427 di ieri ma molto più numerosi dei 22.104 di sabato scorso. I tamponi processati sono 193.040 (ieri 185.819) con il tasso di positività che scende dal 19,1 al 18,1%. I decessi sono 45 (ieri 41). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale cosi' a 167.703. Le terapie intensive sono due in più (ieri -1) con 24 ingressi giornalieri, e diventano in tutto 193, mentre nei reparti ordinari si contano 11 pazienti in più (ieri +17), per un totale di 4.331. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni è la Lombardia con 5.298 contagi, seguita da Lazio (5.157), Veneto (4.419), Campania (3.383) ed Emilia Romagna (3.157). I...

