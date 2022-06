I senatori M5S: "Stop a nuovi invii di armi all'Ucraina" Crisi di governo e Di Maio è pronto alla scissione (Di sabato 18 giugno 2022) Impegnare il governo a "non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica". È quanto prevede la bozza della mozione che i senatori del Movimento Cinque Stelle stanno preparando in vista del 21 giugno quando ci sarà la discussione in Parlamento con il presidente del Consiglio in vista del vertice europeo sull’Ucraina. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 18 giugno 2022) Impegnare ila "non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, ad ulterioridi armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica". È quanto prevede la bozza della mozione che idel Movimento Cinque Stelle stanno preparando in vista del 21 giugno quando ci sarà la discussione in Parlamento con il presidente del Consiglio in vista del vertice europeo sull’. Segui su affaritaliani.it

