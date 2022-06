Elettra Lamborghini | lato B in primo piano | Look strepitoso

Leggi su chemusica

(Di sabato 18 giugno 2022) Ildinon è passato inosservato: avete visto cheB incredibile? Guardate che cosa ha indossato la cantante. La giovane artista continua a far parlare di sé non solo per la sua musica scoppiettante ma anche per isempre sopra le righe. Avete visto che cosa ha scelto questa volta? L'articoloB inchemusica.it.