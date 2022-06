Correa lontano dall’Inter? Due squadre estere sull’argentino (Di sabato 18 giugno 2022) Come riporta il Corriere della Sport, Joaquin Correa e l’Inter sarebbero sempre più lontani. Infatti l’argentino è uno dei principali indiziati a finire sul mercato, per lasciare spazio agli eventuali arrivi di Lukaku e Dybala. Tra le squadre interessate all’ex Lazio, ci sono Olympique Marsiglia e Newcastle. Il club nerazzurro sta valutando la possibilità di far partire l’argentino con un prestito oneroso e con l’ingaggio pagato dalla sua nuova squadra, visto che sarà difficile per Marotta e Ausilio cederlo a titolo definitivo. Correa Inter Prestito El Tucu si era trasferito a Milano lo scorso 26 agosto 2021, durante gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, con un costo pari a 31 milioni di euro. La sua annata in maglia nerazzurra è stata pressoché deludente, soprattutto a causa di problemi fisici che hanno ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022) Come riporta il Corriere della Sport, Joaquine l’Inter sarebbero sempre più lontani. Infatti l’argentino è uno dei principali indiziati a finire sul mercato, per lasciare spazio agli eventuali arrivi di Lukaku e Dybala. Tra leinteressate all’ex Lazio, ci sono Olympique Marsiglia e Newcastle. Il club nerazzurro sta valutando la possibilità di far partire l’argentino con un prestito oneroso e con l’ingaggio pagato dalla sua nuova squadra, visto che sarà difficile per Marotta e Ausilio cederlo a titolo definitivo.Inter Prestito El Tucu si era trasferito a Milano lo scorso 26 agosto 2021, durante gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, con un costo pari a 31 milioni di euro. La sua annata in maglia nerazzurra è stata pressoché deludente, soprattutto a causa di problemi fisici che hanno ...

Pubblicità

Contropiedista : #Calciomercato: #Dzeko e #Correa potrebbero lasciare l'#Inter per fare spazio a #Lukaku e #Dybala. Il peso dei due… - MichaelJGreen_ : @matt_2994 chi vuole Correa lontano dall’inter non è interista - vivoperlinter : Correa Marsiglia, futuro lontano dall’Inter? Chiara la volontà del giocatore - Alessio__1900 : Solita giornata anonima nel mercato Lazio Decido di entrare in uno space per capire se ci sono novità di mercato: N… - _SimoTarantino : @_Pupi81_ @fcin1908it Basta che Correa lontano dall'Inter. -