Cav | Salvini e ora Meloni | lo snobismo della sinistra | per loro i rivali sono sempre trash

(Di sabato 18 giugno 2022) Che estetica e politica sianopiù unite, in un mondo che si è fatto immagine, non è difficile capirlo. D'altronde, la politica vive di simboli. E l'immagine che il leader dà di sé serve molto più di mille concetti per trasmettere idee e visioni del mondo. Bene fanno studiosi di diverse discipline a studiare questi elementi. Quel che non è lecito è alludere a questi studi per dare una patina di scientificità a quel che scientifico non è: la voglia matta di deligittimare moralmente l'avversario politico, distruggerlo, annientarlo. Ed è una tattica che l'intellettuale diusa almeno dai tempi"discesa in campo" di Berlusconi, a cui venivano imputati gusti da parvenu, con tanto di annessa invidia sociale. Il dispotivo delegittimante può però sfuggire di mano, un po' per la fretta e un po' per la supponenza di credere ...