Arsenal, trattativa in corso per Tielemans (Di sabato 18 giugno 2022) Youri Tielemans è il primo obiettivo del centrocampo dell'Arsenal. Stando all'Evening Standard, i Gunners sono in pole per il... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) Youriè il primo obiettivo del centrocampo dell'. Stando all'Evening Standard, i Gunners sono in pole per il...

Pubblicità

cn1926it : In caso di addio di #Osimhen, #Spalletti ha già scelto il suo sotituto: la trattativa - AdaScarano : @onestidal_1908 La trattativa tra Dybala e i nerazzurri è al momento in stand-by. I rumors di mercato circa l'inter… - AConan_Doyle : Arsenal Fabio Vieira trattativa chiusa e giocatore atteso per le visite mediche - AConan_Doyle : Confermata e a buon punto la trattativa tra Arsenal e Porto per Fabio Vieira. - ZonaBianconeri : RT @DemoCristiano_: Il rinnovo di #Saka con l'#Arsenal avanza, anche se molto lentamente per i tanti interessamenti delle big europee, tra… -