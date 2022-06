Anziana affronta ladro in casa nel Napoletano: lui scappa, lei in fin di vita (Di sabato 18 giugno 2022) Anziana affronta un ladro che si intrufola in casa. Dopo la colluttazione, il malvivente scappa mentre la donna finisce in gravi condizioni in ospedale. A finire in manette Giovanni Aliperta, 36 anni, di Somma Vesuviana, già noto alle forze dell’ordine. Somma Vesuviana, Anziana affronta ladro in casa: finisce in terapia intensiva Erano le 4 di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 18 giugno 2022)unche si intrufola in. Dopo la colluttazione, il malviventementre la donna finisce in gravi condizioni in ospedale. A finire in manette Giovanni Aliperta, 36 anni, di Somma Vesuviana, già noto alle forze dell’ordine. Somma Vesuviana,in: finisce in terapia intensiva Erano le 4 di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

