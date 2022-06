(Di sabato 18 giugno 2022) Proprio in questi giorniè stato accusato dalla sua ex compagna Clementina di essere molto assente nei confronti del. L’ex del Grande Fratello Vip non aveva ancora risposto… fino ad oggi. Bello fare i padri disinteressandosi completamentevita dei propri... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Alessandro Basciano “risponde” all’attacco della madre di suo figlio Niccolò - harsiness : sophie codegoni e alessandro basciano quando incontrano qualcuno che gli sta sul cazzo ma devono fingere amicizia p… - Minnie00004 : @kw7jcrnb6h Alessandro Basciano - demoanto9 : RT @VicolodelleNews: #gfvip #basciagoni Inequivocabile la reazione di Alessandro Basciano agli attacchi della sua ex compagna sul suo compo… - VicolodelleNews : #gfvip #basciagoni Inequivocabile la reazione di Alessandro Basciano agli attacchi della sua ex compagna sul suo co… -

Il conduttore ha confessato chee Sophie Codegoni sono "matti e simpatici", con Soleil Sorge non ha "nessun rapporto, purtroppo", mentre le sorelle Selassié non gli mancano perché ...compleanno bidonato "Non porto rancore..."/ Chi sono gli assenti Inoltre, come accaduto nelle precedenti edizioni, potrebbero esserci coppie o gruppi di concorrenti. Nella sesta ...Alessandro Basciano “risponde” all’attacco della madre di suo figlio Niccolò: ecco come ha reagito alle dure parole della ex Clementina.Inequivocabile la reazione di Alessandro Basciano agli attacchi della sua ex compagna sul suo comportamento come padre ...