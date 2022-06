Spiderhead, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 17 giugno 2022) Spiderhead, il nuovo film Netflix con star Chris Hemsworth e Miles Teller, è disponibile in streaming a partire da oggi 17 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati! Spiderhead, il nuovo film Netflix con star Chris Hemsworth e Miles Teller, è disponibile in streaming a partire da oggi 17 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio! Il film è stato diretto da Joseph Kosinski e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool, ispirandosi a un racconto breve firmato da George Saunders per il New Yorker intitolato Fuga dall'Aracnotesta. La sinossi ufficiale anticipa: due detenuti (Miles Teller e Jurnee Smollett) instaurano un legame mentre affrontano i rispettivi passati in un penitenziario all'avanguardia diretto da una mente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022), il nuovo filmcon star Chris Hemsworth e Miles Teller, è disponibile ina partire da17 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati!, il nuovo filmcon star Chris Hemsworth e Miles Teller, è disponibile ina partire da17 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio! Il film è stato diretto da Joseph Kosinski e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool, ispirandosi a un racconto breve firmato da George Saunders per il New Yorker intitolato Fuga dall'Aracnotesta. La sinossi ufficiale anticipa: due detenuti (Miles Teller e Jurnee Smollett) instaurano un legame mentre affrontano i rispettivi passati in un penitenziario all'avanguardia diretto da una mente ...

