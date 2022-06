(Di venerdì 17 giugno 2022) Fronte progressista e campo largo, ci sono prospettive? "Ioperché nei 5 Stelle avvenga un. La difficoltà che vive M5S si risolve con la politica e non con le questioni ...

Così Arturo, coordinatore diUno , parla delle tensioni che attraversano i 5 Stelle . "Per noi - dice - resta strategico il rapporto con i 5 Stelle, abbiamo sempre puntato a tenere ...Così Arturo, coordinatore diUno, parla delle tensioni che attraversano i 5 Stelle. Scotto (Articolo Uno): “Il rapporto con M5s resta strategico, tifo per un loro chiarimento politico” Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, parla delle tensioni che attraversano i 5 Stelle: "Mi pare che Calenda e Renzi mirino a buttare fuori pezzi del fronte ...Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Io tifo perchè nei 5 Stelle avvenga un chiarimento politico. La difficoltà che vive M5S si risolve con la politica e non con le questioni organizzative... Se è ...