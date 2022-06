Scholz | Macron e Draghi | la Ue in viaggio a Kiev | i tre leader | ' Piano per una nuova Europa'

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - borghi_claudio : Caravaggio 2.0 (Giusto anche il titolo e i ruoli) #Draghi #Macron #Scholz - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - angelicapenny : RT @udogumpel: Ora i Russi sono davvero alla frutta, pescando nel pozzo razzista: Medvedev: «Europei mangiatori di rane, salsicce e spaghet… - Muresan801 : RT @niky40786498: “Guerra in Ucraina, sirena antiaerea a Kiev durante visita Draghi-Macron-Scholz”. Agevolo gli auguri di dei “pacifisti” s… -

Guerra Russia Ucraina, la mossa di Draghi nella notte in treno Mario Draghi si è ritagliato il ruolo da leader nella missione in Ucraina da Zelensky . E' stato il premier italiano a smussare gli ...- Il viaggio in Ucraina. L'incontro con Zelensky, visita in alcuni dei luoghi simbolo della guerra, ma anche rassicurazioni sul futuro del Paese: il nostro primo ministro garantisce tutto l'appoggio ...Roma, 17 giu. (askanews) - "La visita a Kiev di Draghi-Macron-Scholz è il momento più alto di una strategia nuova, che vede l'Europa a tre punte, un'avanguardia a un nuovo progetto dell'Unione. Il ...Il premier italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev dopo un lungo viaggio not ...