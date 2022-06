San Marino | bimbo ruba un ovetto | ma poi scrive al titolare una lettera

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 giugno 2022) di scuse, inserendo il denaro per ripagare il furto A fine maggio, un ragazzino svizzero di 12 anni avevato undi cioccolato nel negozio di alimentari di Chiaruzzi Danilo, nel centro di San. Un furto come tanti altri subiti dal proprietario dell’attività, ma questa volta la storia ha un esito differente. Il ragazzino, pentito del gesto, ha inviato unadi scuse, dicendosi pentito, e aggiungendo 10 euro per ripagare il danno. La storia è saltata alle cronache grazie aldell’alimentari che, su Facebook, ha pubblicato la. Nella missiva, il padre del ragazzounacon un messaggio del figlio: «Mi chiamo Benjamin, ho dodici anni e vengo dalla Svizzera. Il 30 maggio sono entrato nel suo negozio ma non ...