Poste down oggi 17 giugno | servizi online e app fuori uso Cosa succede?

(Di venerdì 17 giugno 2022)nel pomeriggio di venerdì 172022: molti utenti da diverse città italiane hanno segnalato malfunzionamenti e blocchi deie dell’applicazione. Eccoè successo e da dove sono arrivate le lamentele.172022Italianeuso nei suoitelematici ed. Tante segnalazioni sono arrivate dagli utenti, in particolare dalle grandi città italiane: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Non ci sono state conferme né smentite ufficiale da parte diItaliane ed infatti alcuni utenti continuano a segnalare blocchi nei ...

CesareOrtis : GRAZIE AL FOLLE #LIMITEALCONTANTE BENZINA GRATIS PER POSSESSORI #POSTPAY,i distributori potranno richiedere il rimb… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 17/06/2022 alle ore 17 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi Poste Italiane… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 17/06/2022 alle ore 16 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi Poste Italiane… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 17/06/2022 alle ore 15 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi Poste Italiane… - Mazzarriball : RT @puparulepatan: 24 ore dopo c'è stato un down generale ai sistemi e alle app di Poste io ho paura di questa entità diabolica -

Non risultano esserci informazioni specifiche sul malfunzionamento; pare cheMobile non stia risentendo dei problemi: le segnalazioni riguardo l'operatore telefonico sono pressoché assenti. Il ...Nella fattispecie, gli utenti e correntisti lamentano problemi con il login asia dall'applicazione che dal sito web . Dopo aver inserito i propri dati, ci si trova di fronte a caricamenti ...Gli utenti stanno manifestando difficoltà nell'accesso, nell'utilizzo dell'app e, in misura minore, nell'apertura del sito web e nel login al proprio account personale ...Di cosa si tratta Di un codice di malfunzionamento che denota proprio un blocco di accesso ai sistemi di Poste Italiane. Per il momento, non ci sono feedback ufficiali che chiariscano la natura del ...