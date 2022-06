Minori migranti, violenze e respingimenti illegali ai confini d'Europa. Dossier denuncia di Save the children (Di venerdì 17 giugno 2022) Alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato l'Organizzazione accende i riflettori sulla disparità di trattamento tra i profughi ucraini e le famiglie anche con bimbi piccoli e i minorenni che entrano in Italia dai valichi del nord, da Trieste a Ventimiglia Leggi su repubblica (Di venerdì 17 giugno 2022) Alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato l'Organizzazione accende i riflettori sulla disparità di trattamento tra i profughi ucraini e le famiglie anche con bimbi piccoli e i minorenni che entrano in Italia dai valichi del nord, da Trieste a Ventimiglia

