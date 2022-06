Maxi incidente sulla A1: due morti, autostrada chiusa per ore fra Umbria e Toscana (Di venerdì 17 giugno 2022) Tamponamento coinvolge diverse automobili e mezzi pesanti sull'Autosole tra Fabro e Chiusi, in direzione di Firenze. Il tratto resta chiuso per molte ore, code fino a 15 chilometri e lunghe deviazioni Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 17 giugno 2022) Tamponamento coinvolge diverse automobili e mezzi pesanti sull'Autosole tra Fabro e Chiusi, in direzione di Firenze. Il tratto resta chiuso per molte ore, code fino a 15 chilometri e lunghe deviazioni

