LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo e Volpi già in semifinale! Curatoli e Repetti agli ottavi nella sciabola (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-15 Finisce qui l’avventura di Michele Gallo. Dopo un avvio promettente dell’azzurro, Kindler ha alzato le marce trovando un parziale imponente. 7-14 Sesta stoccata consecutiva per il tedesco, che vede il traguardo. 7-13 Ancora a segno un rapidissimo Kindler. 7-12 Difficoltà in parata per Gallo, che scivola a -5. 7-11 Continua a macinare stoccate Kindler. 7-10 Velocissimo il tedesco, che si riporta a +3. 7-9 Con esperienza Kindler piazza la nona stoccata. 7-8 Accorcia Michele, che trova il bersaglio in allungo. 6-8 Bella stoccata di Gallo, che non ci sta. 5-8 Guadagna pedana Kindler, per lui è un gioco da ragazzi trovare la stoccata. 5-7 +2 del tedesco, che beffa l’azzurro nel corpo a corpo. 5-6 Stoccata precisa a bersaglio per Kindler. 5-5 Pareggio della testa di serie numero ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-15 Finisce qui l’avventura di Michele Gallo. Dopo un avvio promettente dell’azzurro, Kindler ha alzato le marce trovando un parziale imponente. 7-14 Sesta stoccata consecutiva per il tedesco, che vede il traguardo. 7-13 Ancora a segno un rapidissimo Kindler. 7-12 Difficoltà in parata per Gallo, che scivola a -5. 7-11 Continua a macinare stoccate Kindler. 7-10 Velocissimo il tedesco, che si riporta a +3. 7-9 Con esperienza Kindler piazza la nona stoccata. 7-8 Accorcia Michele, che trova il berso in allungo. 6-8 Bella stoccata di Gallo, che non ci sta. 5-8 Guadagna pedana Kindler, per lui è un gioco da ragazzi trovare la stoccata. 5-7 +2 del tedesco, che beffa l’azzurro nel corpo a corpo. 5-6 Stoccata precisa a berso per Kindler. 5-5 Pareggio della testa di serie numero ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Scherma #Europei Prime medaglie azzurre ad #Antalya con Alice #Volpi e Arrianna #Errigo in… - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo e Volpi in semifinale! Tra poco gli sciabolatori - ines_bianca : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - Benedet56240868 : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO -