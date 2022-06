“L’Italia non ha calciatori all’altezza, forse dobbiamo andare a Lourdes”: l’allarme della mamma di Roberto Mancini (Di venerdì 17 giugno 2022) La mamma di Roberto Mancini lancia l’allarme. La Nazionale italiana ha iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar e i punti interrogativi sono tantissimi. Le prime partite del nuovo corso sono state molto altalenanti con più bassi che alti: disastrose contro Argentina e il ritorno con la Germania, incoraggianti contro Inghilterra, Ungheria e Germania all’andata. La nota positiva delle ultime partite è sicuramente Gnonto e in parte anche Scamacca, il calciatore di maggiore talento è Pellegrini. L’Italia non può rinunciare alla qualità di calciatori come Barella, Verratti e lo stesso Jorginho e in attacco a Immobile, Insigne o Chiesa. L’addio di Chiellini in difesa rappresenta un brutto colpo, al momento questa ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Ladilancia. La Nazionale italiana ha iniziato un nuovo progetto dopo il fallimentomancata qualificazione al Mondiale in Qatar e i punti interrogativi sono tantissimi. Le prime partite del nuovo corso sono state molto altalenanti con più bassi che alti: disastrose contro Argentina e il ritorno con la Germania, incoraggianti contro Inghilterra, Ungheria e Germania all’andata. La nota positiva delle ultime partite è sicuramente Gnonto e in parte anche Scamacca, il calciatore di maggiore talento è Pellegrini.non può rinunciare alla qualità dicome Barella, Verratti e lo stesso Jorginho e in attacco a Immobile, Insigne o Chiesa. L’addio di Chiellini in difesa rappresenta un brutto colpo, al momento questa ...

Pubblicità

borghi_claudio : È molto interessante che Draghi abbia detto che l'Italia vuole l'Ucraina nella UE. Non mi ricordo però in Parlament… - EasyInve : Nelle prossime settimane ci saranno sempre più articoli e foto sulla siccità in Italia. È inevitabile e lo sapevamo… - GiovaQuez : Celestini: 'Chiediamo la neutralità non solo dell'Ucraina ma anche dell'Italia, e di fermare l'ingresso di Svezia e… - betti_fb : RT @FilippoSala3: Giorgio Bianchi spiega il senso dell'operazione 'Putiniani d'Italia' del Corsera: il sistema tollera l'espressione del di… - warsteiner_SF : RT @flaviotralbero: 2/2 Non solo non venne censurato per quello che non fu un errore giudiziario ma un delitto voluto, studiato e premedita… -