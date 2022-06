Le Fiamme Gialle e l’Istituto Ortopedico Rizzoli insieme nel ricordo di Mondelli

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 giugno 2022) Oggi, presso l’ala monumentale deldi Bologna, il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.B. Flavio Aniello ha consegnato simbolicamente al Direttore Generale dello IOR, Dott. Anselmo Campagna, la somma di 10.300 euro, raccolta con le donazioni a favore della Onlus Beat It Indoor Rowing in occasione della “Challenge Filippo”. La raccolta fondi da destinare alla lotta contro il cancro è stata promossa dallein memoria del finanziere Filippo, campione di canottaggio prematuramente scomparso il 29 aprile 2021 a soli 26 anni per un male incurabile. All’interno della Biblioteca storica del, che al suo interno contiene volumi di medicina di inestimabile valore che ...