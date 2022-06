L'Atalanta cambia idea: sì al riscatto di Demiral, ma non per tenerlo a Bergamo (Di venerdì 17 giugno 2022) Il termine ultime per rispettare gli accordi sottoscritti la scorsa estate è la mezzanotte di oggi, ma per Merih Demiral i piani stanno... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Il termine ultime per rispettare gli accordi sottoscritti la scorsa estate è la mezzanotte di oggi, ma per Merihi piani stanno...

Pubblicità

Vittoriog82 : RT @cmdotcom: L'#Atalanta cambia idea: sì al riscatto di #Demiral, ma non per tenerlo a Bergamo - cmdotcom : L'#Atalanta cambia idea: sì al riscatto di #Demiral, ma non per tenerlo a Bergamo - ZonaBianconeri : RT @DiUbriachi: L'#Atalanta cambia idea! Pronto il riscatto per #Demiral, 21 milioni di euro nelle casse della #Juventus. - DiUbriachi : L'#Atalanta cambia idea! Pronto il riscatto per #Demiral, 21 milioni di euro nelle casse della #Juventus. - costantinovins : ????L’Atalanta cambia idea, molto probabilmente riscatterà #Demiral. Entro stasera la decisione definitiva, si va ve… -

Atalanta, come cambia il mercato di Carnesecchi dopo l'operazione LAZIO ALL'ATTACCO - Già, Sarri, il tecnico biancoceleste si è rivelato il fan numero 1 del giovane prodotto del vivaio dell'Atalanta, e vuole a tutti i costi il suo numero 1. Il campionato di Serie A ... Carnesecchi ko, la Lazio cambia obiettivo Commenta per primo È riuscito perfettamente l'intervento alla spalla al quale si è sottoposto Marco Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta ora potrebbe rimanere fuori per circa 3 - 4 mesi, così la Lazio sta valutando altri obiettivi tra i pali: il primo nome è quello di Vicario , sul quale c'è anche la Fiorentina. Calciomercato.com ULTIM’ORA – L’Atalanta e la decisione in extremis per Demiral: la scelta sul riscatto! Merih Demiral alla fine rimane all’Atalanta. Il difensore turco sarà riscattato in queste ultime ore, confermate le sensazioni del pomeriggio. La decisione da parte della Dea è cambiata diverse volte, ... L’ex nerazzurro Petagna può cambiare ancora squadra L’attaccante non conosce ancora il suo futuro, ci sono diverse squadre di Serie A interessate alle sue prestazioni Andrea Petagna (all’Atalanta dal 2016 al 2018) potrebbe lasciare Napoli. In bilico il ... LAZIO ALL'ATTACCO - Già, Sarri, il tecnico biancoceleste si è rivelato il fan numero 1 del giovane prodotto del vivaio dell', e vuole a tutti i costi il suo numero 1. Il campionato di Serie A ...Commenta per primo È riuscito perfettamente l'intervento alla spalla al quale si è sottoposto Marco Carnesecchi. Il portiere dell'ora potrebbe rimanere fuori per circa 3 - 4 mesi, così la Lazio sta valutando altri obiettivi tra i pali: il primo nome è quello di Vicario , sul quale c'è anche la Fiorentina. L'Atalanta cambia idea: sì al riscatto di Demiral, ma non per tenerlo a Bergamo Merih Demiral alla fine rimane all’Atalanta. Il difensore turco sarà riscattato in queste ultime ore, confermate le sensazioni del pomeriggio. La decisione da parte della Dea è cambiata diverse volte, ...L’attaccante non conosce ancora il suo futuro, ci sono diverse squadre di Serie A interessate alle sue prestazioni Andrea Petagna (all’Atalanta dal 2016 al 2018) potrebbe lasciare Napoli. In bilico il ...