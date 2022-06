Incidente in piscina a Stornara: morto dodicenne, era ricoverato da tre giorni Decesso nel policlinico Riuniti di Foggia (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 14 giugno, mentre faceva un bagno in piscina con un amico, era pressoché annegato. L’amico aveva dato immediatamente l’allarme ed i soccorsi erano stati tempestivi, fino al trasporto in elicottero dalla piscina in territorio di Stornara fino al policlinico Riuniti di Foggia (foto) dove era ricoverato in terapia intensiva e prognosi riservata. Oggi, come ha comunicato anche, via social network, il nuovo sindaco di Stornara, il dodicenne di Stornarella è morto. L'articolo Incidente in piscina a Stornara: morto dodicenne, era ricoverato da tre giorni <small ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 14 giugno, mentre faceva un bagno incon un amico, era pressoché annegato. L’amico aveva dato immediatamente l’allarme ed i soccorsi erano stati tempestivi, fino al trasporto in elicottero dallain territorio difino aldi(foto) dove erain terapia intensiva e prognosi riservata. Oggi, come ha comunicato anche, via social network, il nuovo sindaco di, ildi Stornarella è. L'articoloin, erada tre

