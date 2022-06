Il Benevento blinda la porta | riscattato Paleari dal Genoa

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una pura formalità, espletata nella giornata di ieri e confermata questa sera con tanto di annuncio ufficiale. Albertocontinuerà a indossare la maglia delanche nelle prossime stagioni. Il portiere, arrivato lo scorso anno in prestito dal, è stato infattidalla Strega. L’annuncio è arrivato dalla stessa società di Via Santa Colomba, poche righe affidate al sito ufficiale: “IlCalcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva daldel portiere Alberto Andrea“. Fabio Caserta ripartirà dunque dall’estremo difensore di Giussano, schierato complessivamente 39 volte a difesa dellagiallorossa ...

Pubblicità

Orticalab

più magica che mai diventa ancora più preziosa sul set del nuovo film di Mimmo Paladino. '... La troupe, con il genio della Transavanguardia, popola il centro storico della città, chele ...Non come le precedenti esperienze con Parma e. Però occhio al mercato. Coda è uomo mercato. Sicuramente qualche club si sta muovendo sottotraccia per non destare sospetti. A lui non può che ... Camera Irpinia-Sannio, La Stella conferma la sua corsa. Coldiretti blinda Mastroberardino: «Se non c'è l'azzeramento restiamo su Piero» Prende avvio la rifunzionalizzazione dell'ex caserma Pepicelli a Benevento, destinata a diventare il federal building cittadino, con l'inizio del cantiere nel primo lotto del compendio ...Transito e sosta indisciplinata nel centro storico di Benevento. Ieri mattina la Polizia municipale ha elevato 5 verbali ai trasgressori delle Ztl attive nel cuore della città, bloccando ...