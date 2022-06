Grande successo per Performance Day, l’evento dedicato a chi punta a migliorare, sempre (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) - Il Centro Studi Performance della 4 M.A.N. Consulting e Assoprof, lo scorso 7 giugno, hanno organizzato il 1° e unico evento dedicato al Performance Management. Castaldo: «Non c’è nessun percorso di laurea che... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) - Il Centro Studidella 4 M.A.N. Consulting e Assoprof, lo scorso 7 giugno, hanno organizzato il 1° e unico eventoalManagement. Castaldo: «Non c’è nessun percorso di laurea che...

Pubblicità

culture_more : RT @pilloledirock: Il 15 giugno 1999 Santana pubblica l'album “Supernatural”, che ebbe un grande successo, conquistando la vetta di varie… - anto_galli4 : RT @byoblu: La tempesta perfetta sta arrivando. La UE ha già detto che saranno tempi bui per l’Italia. Non vi è da stupirsi, l’euro è un si… - StigmabaseF : Le iniziative più interessanti per il Pride Month 2022, dalla moda al lifestyle - Elle: In occasione del Pride Mont… - AmabileCarretti : RT @spicgil_re: 15 giugno a Bologna, al parco della Montagnola, prima giornata della Festa nazionale di LiberEtà. Premiato per la diffusion… - rossimone77 : @robi_livi @d_granuzzo @MatteoRichetti Renzi facendo cadere il governo Conte II ha potato Lega e Forza Italia nella… -