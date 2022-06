Gas russo, la Germania accusa Putin: 'L'interruzione del flusso è una decisione politica' (Di venerdì 17 giugno 2022) Il governo di Berlino è convinto che la diminuzione dei flussi di gas dalla Russia siano una precisa decisione politica da parte del Cremlino. "Il vicecancelliere Habeck ha definito gli annunci della ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 giugno 2022) Il governo di Berlino è convinto che la diminuzione dei flussi di gas dalla Russia siano una precisada parte del Cremlino. "Il vicecancelliere Habeck ha definito gli annunci della ...

Pubblicità

fattoquotidiano : MOSCA CHIUDE I RUBINETTI L’embargo Ue al gas russo? “Al momento non è sul tavolo”, diceva ieri mattina il Commissar… - Agenzia_Ansa : La Francia non riceve più il gas russo via gasdotto. Lo annuncia l'operatore di sistema GRTgaz #ANSA - petergomezblog : Gazprom continua a far pressione sull’Ue: a Eni metà delle forniture richieste. Francia senza gas russo causa tagli… - Miki_2313 : RT @ilfoglio_it: Gazprom riduce le forniture ai paesi europei, ma la situazione per Cingolani “è ancora sotto controllo”. Come si fa a meno… - Bea16054325 : RT @TedGrishFontain: Un PdC non eletto che rappresenta I suoi padroni usa, va in Ucraina a sparare cazzate. Esito - 50% fornitura di gas R… -