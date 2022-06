Gas | Italia e Ue puntano su Egitto e Israele | ecco perché

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Il prezzo del gas nel benchmark olandese, riferimento europeo, sale a oltre quota 100 euro per megawattora. Il balzo è frutto di diverse dinamiche: dalle riduzioni di gas annunciate da Gazprom sul Nord Stream 1 e sui flussi diretti a Eni fino alla notizia che l’hub nel golfo del Texas, dal quale parte il Gnl statunitense per l’Europa, è fermo. Con una guerra energetica che torna a spaventare l’Europa, prosegue la ricerca di nuovi partner per le forniture del gas.sono in primo piano. Innanzitutto, è trapelata l’indiscrezione che l’Eni sia in trattative per aumentare le importazioni di gas dall’all’e all’Europa. Il colossono ha già un accordo con l’azienda energetica egiziana EGAS per aumentare i flussi di gas naturale liquefatto verso l’Europa di ...