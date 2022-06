Fukushima, Corte suprema Giappone: Stato non responsabile incidente (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Alta Corte del Giappone ha sentenziato oggi che il governo non è responsabile dell'incidente nucleare di Fukushima del 2011 e non dovrà pagare i danni a 3.700 persone le cui vite sono state ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Altadelha sentenziato oggi che il governo non èdell'nucleare didel 2011 e non dovrà pagare i danni a 3.700 persone le cui vite sono state ...

Pubblicità

fisco24_info : Fukushima: Corte suprema giudica stato non responsabile: Operatore Tepco dovrà pagare danni in quattro cause legali - CatelliRossella : Fukushima: Corte suprema giudica stato non responsabile - Asia - ANSA -

Fukushima, Corte suprema Giappone: Stato non responsabile incidente L'Alta Corte del Giappone ha sentenziato oggi che il governo non è responsabile dell'incidente nucleare di Fukushima del 2011 e non dovrà pagare i danni a 3.700 persone le cui vite sono state danneggiate in ... Fukushima: Corte suprema giudica stato non responsabile La sentenza odierna - la prima di questo tipo emanata dalla Corte Suprema, riguardava quattro cause intentate nelle prefettura di Fukushima, Gunma, Chiba ed Ehime, e si concentrava sull'affidabilità ... Agenzia ANSA Fukushima, Corte suprema Giappone: Stato non responsabile incidente Roma, 17 giu. (askanews) - L'Alta Corte del Giappone ha sentenziato oggi che il governo non è responsabile dell'incidente nucleare di Fukushima del 2011 e non dovrà pagare i danni a 3.700 ... La Corte suprema assolve lo stato giapponese per il disastro di Fukushima Lo stato non ha nessuna responsabilità nel disastro di Fukushima dell’11 marzo 2011. Lo ha stabilito oggi la Corte suprema del Giappone ... L'Altadel Giappone ha sentenziato oggi che il governo non è responsabile dell'incidente nucleare didel 2011 e non dovrà pagare i danni a 3.700 persone le cui vite sono state danneggiate in ...La sentenza odierna - la prima di questo tipo emanata dallaSuprema, riguardava quattro cause intentate nelle prefettura di, Gunma, Chiba ed Ehime, e si concentrava sull'affidabilità ... Fukushima: Corte suprema giudica stato non responsabile Roma, 17 giu. (askanews) - L'Alta Corte del Giappone ha sentenziato oggi che il governo non è responsabile dell'incidente nucleare di Fukushima del 2011 e non dovrà pagare i danni a 3.700 ...Lo stato non ha nessuna responsabilità nel disastro di Fukushima dell’11 marzo 2011. Lo ha stabilito oggi la Corte suprema del Giappone ...