(Di venerdì 17 giugno 2022)e Chiara Ferragni , ormai, non sanno più come fare. La'Ferragnez' sta diventando una vera e propria star sui profili Instagram dei genitori. Da oltre un mese suo papà...

Pubblicità

andreastoolbox : Fedez, la beffa della piccola Vittoria: «Per me lo fa apposta...» -

leggo.it

Così, anche oggi, mentre Vittoria è sul fasciatoioci riprova e annuncia: ' Ci risiamo '.dice in modo perentorio ' papà ', ma lei non casca nella provocazione e risponde ' mamma, mamma, ...Non potevano mancare i Ferragnez: "parla della malattia per narcisismo'. E poi ha attaccato ... Insomma, oltre il danno, anche la. Unadiffusa da voci ben informate, e messa in ... Fedez, la beffa della piccola Vittoria: «Per me lo fa apposta...»