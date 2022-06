Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina: c’è il piano B (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina. Lo ha deciso l’Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) a causa dell’attuale situazione nel Paese. L’Ucraina avrebbe dovuto ospitare la manifestazione dopo il successo della band Kalush Orchestra nell’edizione 2022 di Torino. “Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest di maggio scrive in un comunicato la Ebu – abbiamo esplorato le opzioni per ospitare la competizione del prossimo anno con l’emittente pubblica Ucraina Suspil’ne movlennia, che in precedenza aveva organizzato l’evento nel 2017 e nel 2005. È diventata una tradizione ben nota che il vincitore dell’Eurovision Song Contest ospiti la competizione l’anno successivo, fornendo determinati criteri tra cui garantire la fattibilità ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) –non siin. Lo ha deciso l’Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) a causa dell’attuale situazione nel Paese. L’avrebbe dovuto ospitare la manifestazione dopo il successo della band Kalush Orchestra nell’edizione 2022 di Torino. “Dopo la vittoria all’Song Contest di maggio scrive in un comunicato la Ebu – abbiamo esplorato le opzioni per ospitare la competizione del prossimo anno con l’emittente pubblicaSuspil’ne movlennia, che in precedenza aveva organizzato l’evento nel 2017 e nel 2005. È diventata una tradizione ben nota che il vincitore dell’Song Contest ospiti la competizione l’anno successivo, fornendo determinati criteri tra cui garantire la fattibilità ...

