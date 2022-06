Elisabetta Canalis debutta nella kickboxing: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 17 giugno 2022) Elisabetta Canalis debutta nella kickboxing. Dopo anni di allenamento, l’ex velina sosterrà un match sulla distanza di tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna contro Rachele Muratori nel corso della 12esima edizione della Night of Kick and Punch che andrà in scena sabato 18 giugno nella Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica 4 a Venaria Reale (Torino). Si parte alle 20:00 ma non è prevista una diretta tv o streaming. Sulle cinque riprese due sfide per il titolo mondiale della Wako-Pro: Luca Cecchetti sfiderà il moldavo Maksim Kazaku per il vacante titolo dei pesi gallo, mentre Luca Grusovin affronterà lo spagnolo Tito Macias per il vacante titolo dei pesi piuma. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022). Dopo anni di allenamento, l’ex velina sosterrà un match sulla distanza di tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna contro Rachele Muratori nel corso della 12esima edizione della Night of Kick and Punch che andrà in scena sabato 18 giugnoReggia di Venaria, in Piazza della Repubblica 4 a Venaria Reale (Torino). Si parte alle 20:00 ma non è prevista una diretta tv o. Sulle cinque riprese due sfide per il titolo mondiale della Wako-Pro: Luca Cecchetti sfiderà il moldavo Maksim Kazaku per il vacante titolo dei pesi gallo, mentre Luca Grusovin affronterà lo spagnolo Tito Macias per il vacante titolo dei pesi piuma. SportFace.

