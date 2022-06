É semifinale per Urgesi e Buldorini (Di venerdì 17 giugno 2022) La 17enne di Fano e il 17enne di Recanati sono fra i migliori quattro giocatori del Grade 2 di Gladbeck, rispettivamente nel tabellone femminile e in quello maschile. Altri quattro i portacolori nei quarti di finale dei tornei ITF Junior di questa settimana Leggi su federtennis (Di venerdì 17 giugno 2022) La 17enne di Fano e il 17enne di Recanati sono fra i migliori quattro giocatori del Grade 2 di Gladbeck, rispettivamente nel tabellone femminile e in quello maschile. Altri quattro i portacolori nei quarti di finale dei tornei ITF Junior di questa settimana

