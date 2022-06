Droga: due arresti dei carabinieri nel Napoletano (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 39enne e 44enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di Melito e del nucleo operativo e radiomobile di Marano, in provincia di Napoli, mentre erano intenti il primo a tenere sotto controllo la piazza di spaccio, il secondo a smerciare la sostanza stupefacente. Si tratta, rispettivamente, di Mario Castellano e Antonio Agerola, sorpresi dai militari mentre facevano intenti “affari” nel parco Monaco di Melito. Addosso al 44enne i militari hanno trovato 12 dosi di cocaina, 9 di hashish e 40 bustine di marijuana oltre 220 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio di Droga. Entrambi sono finiti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 39enne e 44enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati daidi Melito e del nucleo operativo e radiomobile di Marano, in provincia di Napoli, mentre erano intenti il primo a tenere sotto controllo la piazza di spaccio, il secondo a smerciare la sostanza stupefacente. Si tratta, rispettivamente, di Mario Castellano e Antonio Agerola, sorpresi dai militari mentre facevano intenti “affari” nel parco Monaco di Melito. Addosso al 44enne i militari hanno trovato 12 dosi di cocaina, 9 di hashish e 40 bustine di marijuana oltre 220 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio di. Entrambi sono finiti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

