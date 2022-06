De Laurentiis potrebbe farlo per Koulibaly: la situazione (Di venerdì 17 giugno 2022) Kalidou Koulibaly è senza dubbio colui che sta tenendo maggiormente in apprensione il popolo napoletano, che ha già salutato Lorenzo Insigne, probabilmente farà lo stesso con Dries Mertens e non accetterebbe facilmente anche l’addio del comandante. Diversi quotidiani analizzano la complicata situazione legata al futuro del centrale azzurro. In primis è La Repubblica a fare un’ipotesi da dentro o fuori: cessione immediata o permanenza a vita. Koulibaly sarebbe tentato da un trasferimento al Barcellona, ma servono almeno 40 milioni di euro. In caso contrario, il senegalese chiuderà la sua carriera al Napoli da capitano. Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, pare difficile però che i blaugrana possano formulare un’offerta così alta al Napoli. Alla squadra di Xavi farebbe certamente comodo avere ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Kalidouè senza dubbio colui che sta tenendo maggiormente in apprensione il popolo napoletano, che ha già salutato Lorenzo Insigne, probabilmente farà lo stesso con Dries Mertens e non accetterebbe facilmente anche l’addio del comandante. Diversi quotidiani analizzano la complicatalegata al futuro del centrale azzurro. In primis è La Repubblica a fare un’ipotesi da dentro o fuori: cessione immediata o permanenza a vita.sarebbe tentato da un trasferimento al Barcellona, ma servono almeno 40 milioni di euro. In caso contrario, il senegalese chiuderà la sua carriera al Napoli da capitano. Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, pare difficile però che i blaugrana possano formulare un’offerta così alta al Napoli. Alla squadra di Xavi farebbe certamente comodo avere ...

