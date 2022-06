CDM - De Laurentiis pronto ad alzare l'offerta per Koulibaly (Di venerdì 17 giugno 2022) De Laurentiis pronto ad alzare l'offerta per Koulibaly: il presidente azzurro vuole convincerlo a restare Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad alzare l'offerta per convincere Kalidou Koulibaly a restare al Napoli: "L’ultimo tentativo non ha raggiunto il risultato sperato, De Laurentiis ha proposto a Koulibaly un ingaggio di 4 milioni di base fissa, con il proposito di approdare a 4,5 con i bonus. Kalidou rappresenta l’eccezione alla “spending review” per il suo valore tecnico ed umano, il peso emotivo per la piazza già orfana di Insigne e probabilmente di Mertens e soprattutto per la stima di Spalletti". Il quotidiano ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Deadl'per: il presidente azzurro vuole convincerlo a restare Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Aurelio Desarebbeadl'per convincere Kalidoua restare al Napoli: "L’ultimo tentativo non ha raggiunto il risultato sperato, Deha proposto aun ingaggio di 4 milioni di base fissa, con il proposito di approdare a 4,5 con i bonus. Kalidou rappresenta l’eccezione alla “spending review” per il suo valore tecnico ed umano, il peso emotivo per la piazza già orfana di Insigne e probabilmente di Mertens e soprattutto per la stima di Spalletti". Il quotidiano ...

