Bridgerton | l’attrice che interpreta Kate svela cosa spera per lei e Anthony nella terza stagione

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Qualche settimana fa Simone Ashley avevato che ladisarebbe stata incentrata sulla coppia formata da Colin e Penelope e successivamente la sceneggiatrice Jess Brownell aveva spiegato i motivi di questa scelta: Credo che, specialmente nell’ultima, ci siano stati dei momenti di tensione tra di loro, in cui era come se Colin si avvicinasse al punto di rendersi quasi conto che Penelope provava dei sentimenti per lui, ma non ci arrivava del tutto. Invece di mettere da parte quella dinamica, volevamo spingerlaloro. Sembrava davvero il momento perfetto per iniziare. Oltre a Colin e Penelope, però, ladiriserverà uno spazio anche a ...