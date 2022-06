Brasiliano? No, russo. Una spia beccata alla Corte penale internazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Un ufficiale dell’intelligence militare russa ha tentato di infiltrarsi presso la Corte penale internazionale dell’Aia, nei Paesi Bassi, presentandosi come cittadino Brasiliano con l’obiettivo di cercare informazioni sulle indagini contro la Russia per i crimini di guerra commessi in Ucraina quest’anno e in Georgia nel 2008. Ma è stato rispedito in Brasile con il primo volo disponibile. Lo ha comunicato l’intelligence olandese in una nota. L’uomo si è spacciato per Viktor Muller Ferreira (nato il 4 aprile 1989), arrivato all’aeroporto Schiphol di Amsterdam ad aprile per iniziare un tirocinio presso la Corte penale internazionale. Ma in realtà il suo vero nome è Sergey Vladimirovich Cherkasov (nato l’11 settembre 1985). Dietro la sua “leggenda” (la copertura) ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) Un ufficiale dell’intelligence militare russa ha tentato di infiltrarsi presso ladell’Aia, nei Paesi Bassi, presentandosi come cittadinocon l’obiettivo di cercare informazioni sulle indagini contro la Russia per i crimini di guerra commessi in Ucraina quest’anno e in Georgia nel 2008. Ma è stato rispedito in Brasile con il primo volo disponibile. Lo ha comunicato l’intelligence olandese in una nota. L’uomo si è spacciato per Viktor Muller Ferreira (nato il 4 aprile 1989), arrivato all’aeroporto Schiphol di Amsterdam ad aprile per iniziare un tirocinio presso la. Ma in realtà il suo vero nome è Sergey Vladimirovich Cherkasov (nato l’11 settembre 1985). Dietro la sua “leggenda” (la copertura) ...

