Atletica, Diamond League Parigi 2022: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà (Di venerdì 17 giugno 2022) Sabato 18 giugno andrà in scena la settima tappa della Diamond League 2022. Il massimo circuito internazionale di Atletica leggera sbarcherà a Parigi, dove si consumerà una serata assolutamente spettacolare. L’Italia si affiderà a tre atleti di punta nella capitale francese, tra cui uno dei Campioni Olimpici della 4×100: Fausto Desalu cerca uno squillo sui 200 metri, Yeman Crippa vuole strabiliare sui 5000 metri, Elena Vallortigara spera di continuare a crescere nel salto in alto. Da non perdere i 200 metri con André De Grasse (Campione Olimpico), il sudafricano Luxolo Adams e il ghanese Benjamin Azamati. Nel salto in alto vedremo all’opera l’australiana Nicola Olyslagers e le ucraine Yuliya Levchenko e Yaroslava Mahuchikh. Valarie Allman e Sandra Perkovic insceneranno un nuovo duello nel lancio del ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Sabato 18 giugno andrà in scena la settima tappa della. Il massimo circuito internazionale dileggera sbarcherà a, dove si consumerà una serata assolutamente spettacolare. L’Italia si affiderà a tre atleti di punta nella capitale francese, tra cui uno dei Campioni Olimpici della 4×100: Fausto Desalu cerca uno squillo sui 200 metri, Yeman Crippa vuole strabiliare sui 5000 metri, Elena Vallortigara spera di continuare a crescere nel salto in alto. Da non perdere i 200 metri con André De Grasse (Campione Olimpico), il sudafricano Luxolo Adams e il ghanese Benjamin Azamati. Nel salto in alto vedremo all’opera l’australiana Nicola Olyslagers e le ucraine Yuliya Levchenko e Yaroslava Mahuchikh. Valarie Allman e Sandra Perkovic insceneranno un nuovo duello nel lancio del ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Duplantis illumina la Diamond League. Del Buono, Dallavalle e Sartori volano ai Mondiali #atletica - CentotrentunoC : #Atletica ?? Prosegue il cammino di Dalia Kaddari e Lorenzo Patta verso Mondiali ed Europei: l'oristanese vince su… - RSIsport : ???? Simon Ehammer terzo nel salto in lungo del meeting di Oslo della Diamond League. Nonostante la pioggia Duplantis… - IlianRagman : RT @petronillarusso: @BlobRai3 Tra Crosetto e Giorgetta scegliere non potrei... stessa matrice, di che parliamo? Che ora su Rai3 non c’è #b… - petronillarusso : @BlobRai3 Tra Crosetto e Giorgetta scegliere non potrei... stessa matrice, di che parliamo? Che ora su Rai3 non c’è… -