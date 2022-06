Arresto cardiaco per un turista austriaco sulla ciclabile a Chiusaforte (Di venerdì 17 giugno 2022) Un uomo di settantuno anni di Spittal an der Drau è deceduto nella tarda mattinata a causa di un Arresto cardiaco. Il malore ha avuto luogo all’incirca all’altezza della frazione di Roveredo (a nord della stessa) lungo la ciclabile Alpe Adria che stava percorrendo in bicicletta assieme ad altri. Il Soccorso Alpino di Moggio Udinese è intervenuto assieme ai Carabinieri e all’elisoccorso regionale. Il personale medico dell’eliambulanza è stato sbarcato sul posto, ma i tentativi di rianimare il ciclista sono stati vani. Leggi su udine20 (Di venerdì 17 giugno 2022) Un uomo di settantuno anni di Spittal an der Drau è deceduto nella tarda mattinata a causa di un. Il malore ha avuto luogo all’incirca all’altezza della frazione di Roveredo (a nord della stessa) lungo laAlpe Adria che stava percorrendo in bicicletta assieme ad altri. Il Soccorso Alpino di Moggio Udinese è intervenuto assieme ai Carabinieri e all’elisoccorso regionale. Il personale medico dell’eliambulanza è stato sbarcato sul posto, ma i tentativi di rianimare il ciclista sono stati vani.

