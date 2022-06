Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, liberi quasi tutti gli agenti (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il Tribunale del Riesame di Napoli ha revocato la misura dell’obbligo di dimora per i poliziotti penitenziari Gaetano Manganelli, Giacomo Golluccio e Angelo Iadicicco (difesi da Giuseppe Stellato), imputati nel processo a carico di agenti e funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) per i pestaggi e le Violenze a carico dei detenuti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. Nei giorni scorsi i giudici partenopei avevano revocato la stessa misura per il 49enne agente penitenziario Raffaele Piccolo (difeso da Mariano Omarto), mentre il Gup di Santa Maria Capua Vetere Pasquale D’Angelo, davanti al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il Tribunale del Riesame di Napoli ha revocato la misura dell’obbligo di dimora per i poliziotti penitenziari Gaetano Manganelli, Giacomo Golluccio e Angelo Iadicicco (difesi da Giuseppe Stellato), imputati nel processo a carico die funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) per i pestaggi e lea carico dei detenuti avvenuti neldiil 6 aprile 2020. Nei giorni scorsi i giudici partenopei avevano revocato la stessa misura per il 49enne agente penitenziario Raffaele Piccolo (difeso dano Omarto), mentre il Gup diPasquale D’Angelo, davanti al ...

