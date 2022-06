Viaggio intorno all’istante: le Dissolvenze di Peter Willburger (Di giovedì 16 giugno 2022) di Olga Chieffi Doppia inaugurazioni, oggi giovedì 16 giugno, per la mostra Dissolvenze di Peter Willburger, a cura di Antonello Tolve, nell’anno celebrativo dell’ottantesimo dalla nascita dell’indimenticato artista austriaco. Il primo taglio del nastro avverrà presso gli spazi della Pinacoteca provinciale, alle ore 12 alla presenza del Presidente della Provincia, l’Ing. Michele Strianese. Nell’ esposizione, realizzata in collaborazione con l’Associazione L’Arte di Peter Willburger, oltre alle opere dell’ artista già presenti nella sezione “artisti stranieri”, ci sarà una piccola selezione di grafiche ed il prezioso video Ogni giorno un po’ di più, Cactus film produzioni di Licio Esposito e Paola Vacca. Successivamente il 30 giugno, in occasione dell’esposizione, nel cortile della Pinacoteca sarà ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 giugno 2022) di Olga Chieffi Doppia inaugurazioni, oggi giovedì 16 giugno, per la mostradi, a cura di Antonello Tolve, nell’anno celebrativo dell’ottantesimo dalla nascita dell’indimenticato artista austriaco. Il primo taglio del nastro avverrà presso gli spazi della Pinacoteca provinciale, alle ore 12 alla presenza del Presidente della Provincia, l’Ing. Michele Strianese. Nell’ esposizione, realizzata in collaborazione con l’Associazione L’Arte di, oltre alle opere dell’ artista già presenti nella sezione “artisti stranieri”, ci sarà una piccola selezione di grafiche ed il prezioso video Ogni giorno un po’ di più, Cactus film produzioni di Licio Esposito e Paola Vacca. Successivamente il 30 giugno, in occasione dell’esposizione, nel cortile della Pinacoteca sarà ...

