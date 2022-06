Ucraina, Lavrov: “Contatto con Europa non è più priorità” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – I contatti con l’Europa non sono più una “priorità”. Ad affermarlo all’emittente Ntv è il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in un’intervista a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, rilanciata dall’agenzia stampa russa Tass. “Abbiamo sempre lavorato con l’Occidente e l’Oriente, il Nord e il Sud. Dato che l’Occidente ha tagliato tutti i contatti, abbiamo obiettivamente lavorato con l’Oriente come prima. Stiamo espandendo i contatti con l’Oriente. In termini assoluti questi contatti stanno crescendo, mentre in termini relativi l’Europa è scomparsa dalle nostre priorità”, ha affermato il capo della diplomazia russa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – I contatti con l’non sono più una “”. Ad affermarlo all’emittente Ntv è il ministro degli Esteri russo Sergei, in un’intervista a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, rilanciata dall’agenzia stampa russa Tass. “Abbiamo sempre lavorato con l’Occidente e l’Oriente, il Nord e il Sud. Dato che l’Occidente ha tagliato tutti i contatti, abbiamo obiettivamente lavorato con l’Oriente come prima. Stiamo espandendo i contatti con l’Oriente. In termini assoluti questi contatti stanno crescendo, mentre in termini relativi l’è scomparsa dalle nostre”, ha affermato il capo della diplomazia russa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

